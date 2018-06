Uccise l'amante della moglie a coltellate, pena ridotta Il delitto nel 2016 ad Ariano. Da 16 a 14 anni, in appello, per Alessandro Palermiti

Ridotta da 16 a 14 anni dalla Corte di assise di appello di Napoli, che ha ritenuto non sussistente l'aggravante dei futili motivi – un argomento sul quale si era spesa la difesa-, la pena per Alessandro Palermiti (avvocato Giovanni Pratola), 54 anni, di Montaguto, accusato di aver ammazzato a coltellate, il 14 gennaio del 2016, Halili Tahi, 49 anni, un cittadino albanese, residente in provincia di Foggia, che aveva una relazione con la moglie.

In primo grado l'uomo era stato condannato dal giudice Maria Ilaria Romano, con rito abbreviato, esclusa la premeditazione, a 16 anni. Uno in più di quelli chiesti dal pm Patrizia Filomena Rosa, che aveva diretto le indagini ed affidato al medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, l'incarico dell'autopsia. Era il 31 gennaio del 2017, in quella occasione era stato inoltre stabilito a carico di Palermiti, che si era detto pentito del gesto, spiegando che non aveva intenzione di uccidere, né di aver pensato di farlo, il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili (rappresentate dall'avvocato Antonello Veneziano), per ciascuna delle quali era anche stata disposta una provvisionale di 50mila euro.

Il dramma si era consumato ad Ariano Irpino, nella zona industriale di Camporeale. Teatro dell'omicidio, una piazzola nei pressi dell'agriturismo nel quale la donna, che aveva già lasciato l'abitazione di famiglia, lavorava come cameriera.

Secondo una prima ricostruzione, arrivati quasi contemporaneamente in auto, i due uomini si sarebbero affrontati, probabilmente per un chiarimento. Poi Palermiti, ex operaio forestale, avrebbe estratto dalla tasca del pantalone un coltello ed avrebbe colpito una dozzina di volte, all'addome ed al torace, lil 49enne, mentre lo stesso stava prelevando dalla sua vettura una mazza di plastica. L'allora 52enne, fermato dai carabinieri dopo alcuni minuti, era stato arrestato e condotto in carcere.

