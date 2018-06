Irpinia, controlli della Polstrada: due automobilisti nei guai Due denunce e ritiro di patente. Oltre cento veicoli controllati ieri notte dagli agenti.

di Andrea Fantucchio

E' di due denunce – per guida in stato di ebbrezza – l'esito dei controlli della Polstrada fra Avellino e provincia. Nel mirino dei poliziotti sono finiti due uomini della provincia irpina, di 25 e 41 anni, trovati positivi all'alcol test: a entrambi è stata ritirata la patente. Nella scorsa notte sono stati 128 i veicoli controllati e 21 le infrazioni stradali contestate per un totale di 61 punti sottratti dalle patenti degli automobilisti inadempienti.

Un dispiegamento di forze che ha visto impegnati gli agenti della polizia stradale di Avellino, affiancati dai colleghi delle sottosezioni autostradali di Avellino Ovest e Grottaminarda, con il supporto del personale medico e sanitario dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Avellino. Sono stati istituiti posti di blocco permanenti nei pressi dei caselli autostradali di Avellino Est, Benevento e Grottaminarda.