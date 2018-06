Avellino, 2 incidenti nella notte: ubriaco alla guida nei guai Viale Italia. Gli agenti della Volante, agli ordini di Elio Iannuzzi, hanno sequestrato l'auto.

di Andrea Fantucchio

Due incidenti nel giro di poche ore e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L'esito dei controlli degli agenti della sezione Volante della Questura di Avellino. I poliziotti, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, questa notte hanno eseguito una serie di pattugliamenti fra le strade cittadine. Particolare attenzione al centro città. E così sono intervenuti per un primo incidente avvenuto nella centralissima via Colombo. Nel sinistro è stata coinvolta una sola auto con a bordo una giovane coppia.

Il ragazzo e la fidanzata, scesi dall'auto, hanno iniziato a litigare in strada, ma l'intervento degli agenti è stato sufficiente a tranquillizzarli. Fortuntamente nessun danno serio alla vettura nè tanto meno ai passeggeri. E' andata peggio alle due auto coinvolte in un secondo incidente che si è registrato a viale Italia. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il conducente di una delle vetture è risultato positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico cinque volte superiore a quello consentito per legge. Così, oltre alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza, per il 36enne è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito da registrare.

La Volante, in queste settimane, ha aumentato i presidi su strada proprio per prevenire gli incidenti legati alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Attenzione puntata sulle strade cittadine dove si registra in maggior numero di sinistri stradali. Come proprio a viale Italia, in particolare in prossimità del semaforo che si trova non lontano dalla chiesa di San Ciro. Quell'incrocio è diventato spesso teatro di incidenti, l'ultimo risale alla scorsa settimana. Due auto si sono scontrate e il traffico è andato in tilt. Il semaforo spento ha "mandato per l'ennesima volta in crisi" gli automobilisti avellinesi.