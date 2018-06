Autocarro fuori strada, paura a contrada Amoretta FOTO Terrore a due passi dallo stadio Partenio

di Simonetta Ieppariello

Un grosso autocarro pochi minuti fa è finito improvvisamente fuori strada. Da accertare le cause del sinistro. Il tir è piombato in una ripida scarpata che costeggia e indirizza il traffico sulla strada che collega contrada Amoretta, a due passi dal Moscati, verso Picarelli. Un rumore fragoroso ha accompagnato il progressivo precipitare del mezzo. Molti automobilisti e residenti della zona hanno assistito all'incidente. Soccorsi in arrivo. A sirene spiegate stanno arrivando ambulanze e mezzi della polstrada. Difficili le operazioni di intervento. Il grosso mezzo resta in bilico. Il rischio è che continui a scivolare lungo il declivio erboso. L'uomo alla guida del mezzo è stato subito portato in ospedale. Da accertare la dinamica. Indagano gli agenti della Polstrada,che hanno perimetrato la zona per consentire i soccorsi ed evitare altri rischi. Gli agenti hanno aiutato i sanitari a prestare soccorso. L'uomo potrebbe essere stato colto da malore. Ma si tratta di semplici ipotesi. I sanitari stabiliranno le sue condizioni cliniche.

In aggiornamento