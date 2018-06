La macelleria del figlio brucia, lei muore colta da un malore Dramma nel comune irpino di Vallata. A perdere la vita una 68enne del posto.

di Andrea Fantucchio

Ha visto la macelleria del figlio in fiamme ed ha avuto un malore. Era stato disposto il ricovero in ospedale, ma non ci è mai arrivata: deceduta in ambulanza, nonostante gli sforzi del personale medico. E' questa la prima ricostruzione del dramma avvenuto nel comune irpino di Vallata questa notte. Quando una 68enne ha perso la vita.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 5.30. Un incendio si è sprigionato in una macelleria del posto. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. E' toccato proprio ai caschi rossi sedare le fiamme. Purtroppo il rogo aveva già distrutto buona parte dell'attività. I militari ascolteranno ora il titolare della macelleria e non escludono la pista dolosa. Attenzione puntata sul servizio di telecamere privato e su profili sospetti che potrebbero essere stati notati nel comune irpino prima dell'incendio.

A coordinare le indagini la compagnia di Ariano Irpino, diretta dal comandante Andrea Marchese, con la collaborazione dei colleghi della stazione locale. La drammatica notizia si è velocemente diffusa nel comune irpino. E così si è deciso di sospendere le celebrazioni in onore di San Vito.

E' una nota ufficiale a comunicarlo: «Non avremmo mai voluto darvi questa notizia. Vallata si è risvegliata, purtroppo, in un clima surreale e tragico. Per i fatti accaduti questa mattina all’alba, il Comitato Festa, il Parroco, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di comune accordo di annullare i festeggiamenti civili in onore di San Vito. Restano confermate le SS Messe delle ore 9.00, ore 11.00 e delle 18.30».

La signora che è deceduta era molto conosciuta in paese così come il figlio. La notizia della morte ha sconvolto tutta la comunità che ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia.