Irpinia, roulotte in fiamme con agnelli all'interno Roccabascerana. E' accaduto oggi pomeriggio. I carabinieri lavorano sulla pista dolosa.

di Andrea Fantucchio

Questo pomeriggio una roulotte parcheggiata a Cassano Caudino, frazione di Roccabascerana, è stata avvolta dalle fiamme: all'interno una decina di agnelli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si lavora sulla pista dolosa, anche perché non ci sarebbe un sistema elettrico al quale ricondurre un eventuale guasto alla base del rogo. I militari stanno anche raccogliendo alcune testimonianze per scoprire se siano stati visti in zona profili sospetti. Il passo successivo sarà quello di visionare le immagini raccolte dai circuiti di videosorveglianza privata.