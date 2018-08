Ospedaletto, serra di cannabis in casa: 23enne nei guai Il ragazzo è stato denunciato. I carabinieri hanno sequestrato tre piante di marijuana.

Una serra di marijuana nel sottotetto. I carabinieri hanno sequestrato tre piante di cannabis in una abitazione di Ospedaletto d'Alpinolo. I militari della stazione locale hanno denunciato un 23enne del posto.

Gli investigatori erano sulle tracce dell'indagato da tempo. Così è nata la perquisizione domiciliare. La serra artigianale, come detto, era nel sottotetto della casa: una struttura in legno e carta stagnola, con un sistema di aereazione, termostato, sensore di umidità, timer, due ventilatori ed illuminazione con una particolare lampada irradiante una luce per stimolare la crescita delle piante. Quelle sequestrate erano tutte alte più di un metro e mezzo. I carabinieri hanno requisito un fazzoletto avvolto intorno a residui di cannabis tritata e 335 euro che i ipotizzano derivare dall'attività di spaccio.