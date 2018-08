FOTO. Minicar contro auto. 17enni vivi per miracolo Il sinistro ad Ariano

Pauroso schianto nella tarda mattinata di oggi ad Ariano Irpino. Sono vivi per miracolo i 2 diciassettenni rimasti vittima di un incidente stradale nella centralissima via Matteotti. Viaggiavano a bordo di una minicar quando, per cause da accertare al vaglio dei caschi bianchi, sono finiti contro un'auto in sosta. I ragazzi sono usciti dal veicolo ridotto ad un groviglio di lamiere e sono stati portati dai sanitari al Frangipane. In aggiornamento