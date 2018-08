Fuga di gas in Piazza Mazzini, notte di apprensione ad Ariano Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, protezione civile, sidigas e sindaco

Notte di apprensione in Piazza Mazzini ad Ariano Irpino a causa di una fuga di gas che dalla serata di ieri ha messo in allarme residenti e attività commerciali.

Ci sono volute circa quattro ore di attente verifiche per accertare il punto esatto interessato dalla fuoriuscita di gas, avvertita in tutta la zona.

L'allarme è stato lanciato direttamente al 115 intorno alle 23.00 dal titolare di un'attività commerciale, in quel momento la piazza come solitamente di sera era affollata di giovani e auto.

I primi a giungere sul posto sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano Irpino, i quali hanno chiesto a loro volta l'intervento dei colleghi di Grottaminarda e Avellino, quest'ultimi muniti di attrezzatura tester per rilevare la perdita di gas e una pattuglia del carabinieri nucleo radiomobile.

Non è stata disposta nessuna evacuazione di abitazione o locali ma solo l'allontanamento di auto e curiosi dalla piazza e un sopralluogo a scopo cautelativo all'interno di una struttura adibita fino a qualche tempo fa a supermercato e poi trasferita a pochi metri di distanza. Mentre il palazzo al momento disabitato, come pure un bar non è stato interessato da alcuna perdita interna. Traffico interrotto da via Fontananuova e via Giacomo Matteotti verso Piazza Mazzini. Tutto regolare invece da Viale Tigli, via Umberto I e via San Leonardo.

Sul posto fino a tarda notte, in prima persona il sindaco Domenico Gambacorta insieme al comandante della Polizia Municipale Mario Cirillo e al responsabile della Protezione Civile maresciallo Gerardo Schiavo.

La svolta poco prima della 4.00 quando i tecnici della Sidigas presenti con due squadre di Ariano e Fontanarosa hanno individuato, dopo aver praticato diversi fori sull'asfalto una perdita di gas interrata pari al 70% lungo la strada comunale tra il cancello di una palazzina e un marciapiede dovuta con ogni probabilità ad un tubo fatiscente. In mattinata i lavori di scavo per eliminare il pericolo e riportare la situazione alla normalità. Già nei giorni scorsi in più occasioni era stata segnalata la presenza di una fastidiosa e pericolosa concentrazione di gas in tutta la zona fino a far temere il peggio.

Gianni Vigoroso