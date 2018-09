Trovato con la cocaina, libero il giovane di Rotondi Fermato dai carabinieri di Cancello e Maddaloni, era ai domiciliari

Arresto convalidato e rimissione in libertà per Pasquale Mainolfi (avvocati Enzo Mainolfi e Vittorio Fucci), 23 anni, di Rotondi, finito ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, 52 grammi di cocaina, rinvenuti dai carabinieri di Cancello scalo e del Nucleo operativo di Maddaloni dopo aver fermato l'Alfa 147 condotta dal giovane. Questa mattina l'udienza, quindi il rinvio della direttissima al 16 ottobre.