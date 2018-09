Ex convivente presa a martellate: l'indagato torna in libertà Il 57enne è stato denunciato a piede libero. Venti giorni di prognosi per l'ex convivente.

Condividi











L'aggressione è avvenuta ieri a Corso Europa. Fermato un 57enne poi denunciato a piede libero. La donna ha riportato una ferita alla testa e venti giorni di prognosi.