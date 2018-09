Ariano, cocaina e armi in casa: arrestato 40enne L'indagato è finito ai domiciliari dopo la perquisizione domiciliare dei carabinieri di Ariano.

di AnFan

Armi e droga in casa: è finito in manette un 40enne di Ariano Irpino. I carabinieri dell'Aliquota operativa della compagnia delTricolle lo hanno beccato sotto casa, ma erano sulle sue tracce da un po'. Dopo alcune testimonianze raccolte non avevano dubbi: l'indagato era un pusher.

La prova regina è arrivata con una perquisizione personale: nella tasca della tuta il 40enne aveva due dosi di hashish e diverse banconote. I carabinieri, coordinati dal capitano Andrea Marchese, hanno ispezionato l'abitazione dell'indagato. I militari hanno setacciato tutte le stanze. E in camera da letto, nel cassetto di un mobile, hanno trovato quello che cercavano: un marsupio con all'interno una confezione da 30 grammi di cocaina e un'altra con lo stesso quantitativo di hashish. Elementi ai quali si sono aggiunti due bilancini di precisione, un paio di coltelli e 355 euro: per gli investigatori la cifra deriva dall'attività di spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati. Il 40enne è finito ai domiciliari. Nei prossimi giorni comparirà in tribunale per l'udienza di convalida. In quella sede, se non rimarrà in silenzio, potrà offrire la sua versione dei fatti.