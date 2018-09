Finge istallazione pannelli solari per soldi: casa sequestrata L'uomo di Ariano Irpino è accusato di aver fornito falsi documenti per ottenere i contributi.

Fingeva di aver istallato pannelli solari sul tetto di casa per incassare gli incentivi, ma qualcosa è andato storto. I finanzieri della compagnia di Ariano Irpino ipotizzano l'accusa di truffa aggravata a carico di un uomo del Città del Tricolle. L'indagato avrebbe falsificato documenti contabili e fiscali per realizzare la truffa: in realtà nessuno degli interventi elencati sarebbe stato effettuato. Il presunto finto amante dell'energia green avrebbe simulato spese di riqualificazione della casa per 270mila euro e incassato indebitamente circa la metà dei soldi. La casa è stata sequestrata e i finanzieri hanno sospeso l'erogazione degli altri contributi previsti.