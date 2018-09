Casa svaligiata: 2 anni e 8 mesi al mago delle porte blindate Condannato con rito direttissimo il 58enne napoletano arrestato ieri dalla Volante.

di Andrea Fantucchio

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, per furto aggravato, il 58enne di Napoli accusato di aver svaligiato con alcuni complici una casa in via, Lorenzo Ferrante, il “salitone” che collega via Cirumvallazione all'ingresso dell'ospedale Moscati di Avellino. L'imputato era stato fermato ieri mattina dagli agenti della sezione Volante, guidati da Elio Iannuzzi, a parchetto Santa Rita, mentre i complici erano fuggiti. Per dileguarsi nel traffico, ma i poliziotti sarebbero vicini alla loro identificazione.

Questa mattina il 58enne è stato giudicato, con rito direttissimo, dal giudice Sonia Matarazzo. Al termine dell'udienza, dopo aver ascoltato gli agenti e la posizione dell'imputato, è arrivata la sentenza di condanna. Gli uomini della Volante avevano fermato la Ford Fiest sulla quale viaggiava il 58enne con i complici. L'auto procedeva a passo d'uomo, il conducente probabilmente non conosceva la strada, e questo aveva insospettito gli investigatori.

La perquisizione dell'auto ha dato esito positivo: all'interno i poliziotti hanno trovato, fra le altre cose, una macchina fotografica, un Bimbi, diversi orologi da polso e altri oggetti di valore. Oltre a uno zaino con diversi arnesi da scasso poi sequestrati.

La refurtiva è stata restituita al proprietario. L'uomo aveva appena sporto denuncia e, sbalordito, si è sentito rispondere: «Probabilmente abbiamo già recuperato i suoi oggetti».

La porta blindata dell'abitazione era stata aperta con una chiave bulgara e l'interno lasciato a soqquadro. Per fortuna la vicenda ha avuto un epilogo positivo. Il vicequestore Elio Iannuzzi aveva lanciato un appello ai cittadini per, «collaborare con le forze dell'ordine. Appena vedevano persone sospette in zone». Il dirigente ha inoltre promesso un intensificazione del servizio di pattugliamento della città.