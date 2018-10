Droga e cellulari in carcere, nuovo blitz ad Ariano Luciano Mastrangelo Fp Cgil: "Nulla viene lasciato al caso"

Droga e cellulari in carcere, ancora un sequestro nel casa circondariale di Ariano Irpino. La brillante operazione è stata condotta dalla Polizia Penitenziaria coordinati dal nuovo comandante di reparto, il commissario capo Mariarosaria Iannaccone a pochi giorni dal suo insediamento nella struttura di via Cardito.

Un lavoro di intelligence che ha portato i suoi frutti e che evidenzia ancora una volta l'attenzione altissima della Polizia Penitenziaria all'interno del penitenziario arianese.

Nulla viene lasciato al caso e i risultati e le continue operazioni negli ultimi tempi hanno evidenziato un quadro davvero preoccupante, tanto da non definire più sicuro il Penitenziario di Ariano ma ad alto rischio in Campania, per i continui tentativi di intrusione di sostanze stupefacenti attraverso vari stratagemmi.

L'ultimo qualche settimana fa attraverso braciole al sugo. La madre di un detenuto 40enne napoletano, nel far visita a suo figlio recluso in cella gli aveva portato un un succulento ragù con la carne, ma con una bella sorpresa all'interno, 14 pezzi di hashish per un totale di 230 grammi di sostanza stupefacente. Un trucco che però non era passato inosservato al personale della Polizia Penitenziaria, che avevano avuto fiuto più dei cani anti droga. A questo si aggiungono ancora altri sequestri sia dentro che fuori alla casa circondariale.

"Una fitta attività di prevenzione e repressione tanto da far azionare un dispositivo di sicurezza al fine di rinvenire gli oggetti non consentiti. Questa operazione - ha affermato Luciano Mastrangelo Fp Cgil, da sempre attento alle problematiche della struttura carceraria arianese - segna ancora una volta altissimo livello di professionalità e attenzione dei Poliziotti in servizio coadiuvati dal funzionario Iannaccone a cui vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento."

