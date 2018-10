Lite fra coniugi: lei gli punta contro una pistola E' accaduto ad Ariano Irpino. Nel popoloso quartiere di Cardito.

di AnFan

Una lite fra coniugi che poteva avere un epilogo drammatico: lei gli ha puntato contro una pistola. Questo almeno è quanto ha raccontato lui, un 60enne di Ariano Irpino, ai carabinieri.

La coppia da tempo, pur non avendo formalizzato il divorzio, è separata e, dopo che i figli sono diventati adulti, ognuno ha preso, come “si suol dire”, la propria strada. Lei spesso si “appoggia” a casa del padre. Ma i litigi, nonostante la fine del rapporto, non sarebbero diminuiti. Vecchie ruggini che spesso finiscono per degenerare: ma mai come accaduto ieri pomeriggio. Quando la donna – esasperata – avrebbe preso l'arma intimando all'ex partner di andar via.

Lui – dopo averla assecondata – si è recato dai carabinieri e ha raccontato tutto. I militari – dopo una ispezione in casa della signora – hanno sequestrato la pistola. E non è escluso che venga presto formalizzata una denuncia per porto abusivo di armi e minacce aggravate.

La signora – stando a una prima ricostruzione – avrebbe offerto una versione differente: quello di ieri pomeriggio sarebbe solo l'ennesima visita indesiderata di lui. Una serie di litigi che l'avevano esasperata. Ma non avrebbe puntato l'arma. E non è esclusa una contro-querela a carico dell'uomo.

Il litigio è avvenuto nel popoloso quartiere di Cardito, fra i caseggiati popolati, ma come nella celebre canzone di De André, la notizia è presto volata di “bocca in bocca”, e superando presto i ristretti confini del Tricolle. Anche alimentata dalla cassa di risonanza del web.