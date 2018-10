Armato di ascia, tenta di uccidere il fratello 66enne sotto osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino

Lo ha colpito con un'ascia, fortunatamente solo di striscio mentre era intento a pascolare le mucche. Attimi di concitazione e paura a pochi metri dalle abitazioni di due fratelli di 69 e 66 anni nei pressi di Fontana Vecchia. Tragedia sfiorata alle porte di Ariano, nelle campagne di Monteleone di Puglia.

Una lite a quanto pare per vecchi dissapori, che si trascinano da anni, mai sopiti che ha rischiato di sfociare in conseguenze davvero molto serie. Entrambi risiedono a 50-60 metri di distanza l'uno dall'altro e possiedono bovini e appezzamenti di terreni.

E' stata una terza persona a dare l'allarme dopo aver notato l'uomo di 66 anni sanguinante al volto dopo una colluttazione. Suo fratello si era già allontanato dopo averlo colpito.

I fatti si sono verificati non molto distante dal centro del paese. Sul posto i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza del 118. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale ad Ariano Irpino per essere sottoposto a tutte le cure del caso. Qui è giunta anche una volante commissariato di Polizia Ciriaco di Roma vista la gravità dell'accaduto.

In poco tempo parenti ed amici si sono radunati davanti all'ingresso del pronto soccorso di via Maddalena in una serata di quelle super operative e affollate.

Stando alle ultime notizie il 66enne sarebbe fortunatamente fuori pericolo nonostante le ferite riportate. Al momento è sotto osservazione. I sanitari del pronto soccorso, lo stanno sottoponendo a tutti gli esami del caso.

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del paese, nel comune della daunia più alto in terra di capitanata. I carabinieri della locale stazione, hanno raccolto una serie di testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minimi dettagli.

Una storia che si trascina da anni, vicende personali che hanno visto più volte i due fratelli protagonisti di violenti litigi. Ma oggi evidentemente la storia è degenerata a tal punto, che solo per un soffio non è accaduto l'irreparabile.

Gianni Vigoroso