Donna cade nel burrone a Montevergine: salvata dai carabinieri E' accaduto questa mattina. I militari di Ospedaletto hanno soccorso la 48enne.

di AnFan

Poteva avere un epilogo decisamente più drammatico la disavventura vissuta, questa mattina, da una 48enne avellinese. E' accaduto a Montevergine (Mercogliano), durante una passeggiata. La donna - mentre era in località Forcetelle - è scivolata in un dirupo. Una brutta caduta che, però, non ha impedito alla 48enne di prendere il cellulare e chiedere aiuto. A soccorrerla i carabinieri della stazione di Ospedaletto D'Alpinolo che hanno rintracciato la donna poi affidata al 118. Dopo essere arrivata all'ospedale Moscati di Avellino, la 48enne è stata sottoposta agli esami strumentali che hanno evidenziato una frattura a un piede.