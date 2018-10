Agguati armati: «Così mi ha sparato alla gambe» Valle Caudina. IL racconto delle vittime nei verbali. Nuovo sopralluogo di carabinieri

di Andrea Fantucchio

«La '500 bianca si è avvicinata. L'uomo seduto sul lato passeggeri si è sporto dal finestrino e, impugnando una pistola, ha iniziato a spararmi alle gambe». Il racconto fatto ai carabinieri da un 29enne di San Martino Valle Caudina: una delle vittime degli agguati armati che si sono registrati in Valle Caudina nella sera di sabato. Il primo a Cervinara, dove un 22enne è rimasto ferito a un piede. Anche il ragazzo ha confermato: «Una auto si è avvicinata. L'uomo sul lato passeggeri ha sparato un colpo di pistola, ferendomi al piede. L'ho riconosciuto».

Ieri l'indagato, Giuseppe De Martino, è stato sentito in carcere. I due avvocati che lo assistono, Valeria Verrusio e Angelo Adamo, sono riusciti a ottenere la riqualificazione del reato da tentato omicidio a lesioni aggravate, oltre alla non convalida del fermo. Proseguono le indagini dei carabinieri. Il sostituto procuratore, Paola Galdo, si è affidata all'ingegnere Alessandro Lima, già consulente nella strage del bus dell'Acqualonga, per ricostruire la balistica dei due episodi. Alcuni accertamenti saranno focalizzati sui 7 bossoli, calibro 9 per 21, recuperati dai carabinieri di San Martino, guidati da Franco Rianna, proprio a pochi passi dal ferimento del 29enne. Le immagini del servizio di videosorveglianza, alle 20.23 di sabato, riprendono la '500 che si avvicina alla vittima dell'agguato e si vede la polvere sollevarsi tre volte intorno ai piedi del ragazzo ferito. Probabilmente proprio a causa dei colpi sparati.

In entrambe le testimonianze le vittime degli agguati dicono di aver riconosciuto De Martino. Lui, invece, ha raccontato di non conoscere i due feriti e quindi di non aver premeditato nulla. Versioni contrastanti sulle quali toccherà proprio agli investigatori fare luce. Intanto ieri – in Prefettura, ad Avellino – si sono riuniti proprio i sindaci della Valle Caudina per discutere di sicurezza. Sono stati richiesti servizi aggiuntivi delle forze dell’ordine per prevenire episodi criminali e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.