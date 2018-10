Operaio travolto e ucciso a Milano: Ariano sotto choc Enzo Albanese aveva 47 anni. Lascia moglie e figlia

Tragedia a Milano dove un uomo originario di Ariano Irpino, Enzo Albanese 47 anni, è morto travolto da una vettura mentre era al lavoro nell'allestimento di un cantiere per la sistemazione della segnaletica stradale.

E' successo ieri sera intorno alle 23, in viale Rubicone, all'altezza del cavalcavia tra Comasina e Bruzzano. Albanese stava posizionando dei birilli divisori e segnaletici del cantiere temporaneo in viale Rubicone, una via ad alto scorrimento che porta fuori città, intorno alle 23, quando è stato falciato da una Mercedes. L'uomo che era alla guida della vettura si è fermato a prestare soccorso.

Lascia moglie Annalisa Nuzzolo e la figlia Michela. Risiedeva alla località Tressanti e dopo essersi sposato si era trasferito in contrada Cerreta in un fazzoletto a confine col tricolle che affaccia alla valle del Miscano. Due comunità in lutto, quella di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino paese qust'ultimo di origine della moglie.

Sotto choc i suoi colleghi che hanno assistiti impietriti al dramma. Violento l'impatto. Albanese sarebbe morto sul colpo e a nulla sarebbe servito l'intervento dei sanitari del 118. I carabinieri e la Polizia locale stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

I rilievi sono in mano alla polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione il cantiere era ben segnalato. Il 47enne si trovava sul lato sinistro della carreggiata, stava posizionando i birilli quando è stato falciato dalla vettura. Il corpo di Enzo è stato catapultato dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'auto, il cui conducente, un 25enne, è rimasto illeso.

Le indagini sull'accaduto partono dalle testimonianze dei colleghi di lavoro della vittima: l'operaio indossava la pettorina e il cantiere era segnalato. Il tratto in cui è avvenuto il tragico incidente è a scorrimento veloce, (dove la Milano-Meda confluisce in città) non prevede attraversamenti pedonali.