Fermato, dà ai carabinieri il nome del fratello: tradito da fb Senza patente. Prova a ingannare i militari durante il controllo. Ma il profilo social lo tradisce

di AnFan

Fermato dai carabinieri, ha provato a fregarli dando le generalità del fratello, ma il suo profilo facebook lo ha tradito. Protagonista della vicenda un 30enne di Airola (Benevento) accusato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità personale e Guida senza patente perché mai conseguita.

Ieri sera, a Cervinara, i carabinieri hanno fermato l'indagato durante un posto di blocco. L'uomo ha spiegato di aver dimenticato a casa la patente prima di fornire i dati anagrafici del fratello, più giovane di qualche anno. I carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento guardingo del giovane, hanno confrontato il nominativo con il profilo facebook corrispondente. Hanno così trovato una foto che non somigliava per niente all'indagato. Ulteriori accertamenti hanno chiarito come il 30enne, a Napoli, era già stato multato per guida senza patente. L'uomo messo alle strette, avrebbe confessato tutto.