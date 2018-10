Deve scontare due pene definitive: in carcere un 30enne condannato per Omissione di soccorso e violazione degli obblighi sorveglianza speciale

Deve scontare due anni di reclusione per omissione di soccorso e violazione degli obblighi della Sorveglianza speciale. Per questo motivo i carabinieri di Roccabascerana hanno trasferito in carcere un 30enne del posto. Nei suoi confronti un cumulo di pene divenuto definitivo.