Porta via il registratore di cassa e fugge via con un complice E' caccia a due malviventi ad Ariano Irpino

E' entrato all'interno di un biscottificio, fingendo di acquistare dolci e con un'azione fulminea ha tagliato i fili al registratore di cassa portandolo via con se in auto.

E' successo poco prima delle tredici all'interno dell'antico forno delle sorelle Balardo nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino che affaccia alla statale 90 delle Puglie. Nel negozio vi era ancora una dipendente, un'altra era appena uscita e ha rischiato di essere addirittura investita dalla vettura guidata da un complice che lo attendeva all'esterno.

Le due proprietarie, una era in auto per recarsi a scuola all'uscita di sua figlia e l'altra era appena uscita dalla sua abitazione per tornare nel laboratorio. Non c'è stato il tempo di capire nulla. Un fuggi fuggi generale. Testimoni fuori, tra cui il marito di una delle due donne hanno assistito alla scena ma non hanno avuto tempo e prontezza per poter intervenire.

Indagini sono in corso da parte di Polizia e Carabinieri per individuare la banda di rapinatori composta da due persone. Ricerche sono in atto in tutta la zona ma finora senza esito alcuno.

"La città deve sapere di questo gravissimo episodio - ci dice con la voce ancora tremante una delle due sorelle - è assurdo quello che è successo. E' non il primo caso. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine. Fatto ancora più grave è che il tutto è avvenuto in pieno giorno e come se nulla fosse, sotto i nostri occhi. Chi ha agito lo ha fatto con sicurezza e spavalderia, rischiando di travolgere anche una nostra dipendente. Siamo scolvolte per quanto accaduto."

All'interno del registratore portato via vi erano circa 500 euro, ma la somma è ancora da quantificare, oltre a scontrini relativi a chiusure di cassa ed altro materiale. Prima del colpo andato a segno a Cardito non molto distante da qui, di fronte al Carcere al bat del tricolle la stessa persona, come risulta dal racconto di testimoni ha tentato di portare via da una finestra un cambiamonete ma è stato fermato dalla prontezza di un barista. Si sarebbe poi diretto in un'attività artigianale in località Santa Barbara. Alle 13.30 infine e anche qui non si esclude che sia stata sempre la stessa persona un episodio analogo si è verificato all'interno di una macelleria, ma questa volta nel centro di Melito Irpino, in via Dipendenza alle spalle del Municipio. Bottino circa 200 euro.

E' il sesto episodio nel giro di pochi giorni. E non si esclude che ad agire potrebbe essere sempre la stessa mano.

Gianni Vigoroso