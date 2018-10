Confermati sequestri per la signora De Mita e "Noi con Loro" La Cassazione ha confermato i provvedimenti della Procura avellinese nell'indagine sulla onlus

di Andrea Fantucchio

La Corte di Cassazione ha confermato i sequestri a carico di Annamaria Scarinzi, moglie dell'ex premier e sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, e di alcune disponibilita` finanziarie della “Noi con Loro”, una delle due onlus irpine, l'altra è l'Aias, finite al centro di una inchiesta della Procura di Avellino. I due enti sono specializzati nell'assistenza dei disabili. Il sequestro preventivo, che aveva interessato anche i conti di alcuni imputati, era stato operato dalla guardia di finanza avellinese in una indagine che contesta, a vario titolo, i reati di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata.

Il sostituto procuratore, Vincenzo D'Onofrio, ha recentemente chiesto il rinvio a giudizio per i dieci imputati finiti nell'indagine: oltre alla signora De Mita, ci sono anche due figlie e l'ex presidente dell'Aias di Avellino, Gerardo Bilotta. I magistrati, guidati da Rosario Cantelmo, ipotizzano un sistema di distrazione dei fondi delle onlus, attraverso società che operavano in settori differenti: come quello informatico o edilizio. I soldi sarebbero stati dirottati altrove, assicurando un indebito profitto ad alcuni imputati.

Ricostruzione sempre respinta dai diretti interessati che, ora, sono pronti a sostenere la propria innocenza già durante l'udienza preliminare in programma a inizio marzo. Quando gli imputati saranno rappresentati, fra gli altri, dagli avvocati Ferdinando Taccone, Giovanni Iacobelli, Generoso Pagliarulo, Quirino Iorio, Nello Pizza, Massimo e Anton Emilio Krogh, Guglielmo Scarlato e Giovanni Antonio Cillo.

Una altra indagine della Procura avellinese sull'Aias è relativa invece ad alcuni contributi di solidarietà che sarebbero stati ottenuti illecitamente. Qualche giorno fa è caduto il sequestro relativo alla sede avellinese della onlus e delle disponibilita` finanziarie. Il gip, Paolo Cassano, ha accolto il ricorso dell'avvocato Raffaele Bizzarro. I pazienti, prima ospitati presso l'ente, sono stati distribuiti fra diversi centri di assistenza in provincia.