Droga Avellino, scuole nel mirino: sequestrate coca e cannabis "Scuola sicure": controlli della Questura. L'esito delle ultime settimane di pattugliamenti

di Andrea Fantucchio

Venti grammi di marijuana e una piccola quantità di cocaina trovata addosso a uno studente poi segnalato alla Prefettura . L'esito dei controlli della Squadra Volante di Avellino nelle ultime due settimane di pattugliamenti, dedicati alla prevenzione dello spaccio di droga a ridosso delle scuole. Un piano – chiamato proprio “scuole sicure” - varato dal Questore, Luigi Botte, dopo l'organizzazione messa in piedi per contrastare i furti. Nell'attività di prevenzione sono stati impiegati, oltre agli uomini della Volante, anche gli agenti dell'anticrimine, l'ufficio prevenzione e la Mobile.

Attenzione puntata nei luoghi di maggiore aggregazione degli studenti che “saltano” le ore di lezione. E quindi la villa al corso Vittorio Emanuele e quella di via Colombo, oltre alla zona nei pressi delle scuole superiori di via Pescatore. I controlli sono poi rivolti anche ai locali più frequentati dai ragazzi. Un'attività che mira a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, comprese le droghe sintetiche come la MDMA. Difficile da individuare alla luce delle dimensioni ridotte delle dosi che, spesso, sono costituite da “francobolli” che si appiccicano alla pelle dove averli immersi nella droga.

In aiuto agli investigatori degli uffici di via Palatucci è venuta l'app Youpol: permette di segnalare – immediatamente – notizie di reato: dagli episodi di bullismo nelle scuole ad altri fenomeni come lo spaccio. La tecnologia è già stata utilizzata con successo nell'attività di prevenzione dei furti. Ottopagine.it ve ne ha parlato la scorsa settimana. La piattaforma “Mercurio” ha permesso ai poliziotti di controllare oltre duemila targhe in due ore ed individuare le auto intestate a pregiudicati. La Questura ha poi istituito un ufficio di pianificazione di contrasto ai reati, specializzato nell'ottimizzazione degli agenti nel loro lavoro, zona per zona. A seconda delle criticità evidenziate.