Quel camper sospetto da giorni nel piazzale, nascondeva droga

Quel camper sospetto da giorni parcheggiato stranamente in un grande piazzale, sotto gli occhi di tanti automobilististi in transito, in una zona strategica della città, che collega Ariano Irpino ai vari comuni della Baronia e Grottaminarda nascondeva droga all'interno.

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino diretti dal vice questore Maria Felicia Salerno, hanno arrestato un uomo di 42 anni di Roma, residente in Provincia di Avellino, perché responsabile del reato di detenzione di stupefacenti e possesso illegale di arma da fuoco.

L’arresto del 42enne è avvenuto a seguito di una intensa attività di osservazione posta in essere nei riguardi di un camper, che da diversi giorni stazionava nei pressi di una nota sala scommesse del paese.

I fatti:

I poliziotti, nutrendo forti perplessità circa l’attività svolta dall’uomo e temendo che lo stesso potesse nascondere armi o droga all’interno del camper, hanno deciso di procedere ad un accurata perquisizione che alla fine ha sortito esito positivo. Infatti, occultati all’interno di uno scomparto del mezzo, sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish, pronti per essere confezionati e venduti al dettaglio.

I poliziotti a questo punto, tenuto conto dell’esiguo rinvenimento della sostanza psicotropa e certi che lo stesso potesse nascondere altra droga presso la propria abitazione, hanno deciso di procedere ad un'apposita perquisizione domiciliare, e anche quest’ultima si è rivelata positiva.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana, 62 grammi di hashish, bustine in cellophane per singole dosi, due bilancini di precisione, ancora intrisi di polvere bianca nonché una pistola modello Humarex colt semiautomatica, completa di munizionamento, che sebbene dalla ridotta capacità offensiva, è risultata perfettamente funzionante e detenuta illegalmente. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della procura della Repubblica di Benevento.

