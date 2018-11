Hashish e marijuana, in libertà il 42enne di S. Sossio Baronia La decisione del gip per l'uomo arrestato dalla polizia di Ariano Irpino

Rimesso in libertà dal gip del Tribunale di Benevento Flavio Cusani, senza alcun obbligo, dopo la convalida dell'arresto, il 42enne originario di Roma, ma residente a San Sossio Baronia, che qualche giorno fa era finito ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli era stata contestata dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino dopo il rinvenimento ed il sequestro, anche in un camper, di alcuni grammi di hashish e marijuana.

'Roba' di cui l'indagato, anche alla luce della documentazione offerta dall'avvocato Cipriano Ficedolo, ha sostenuto l'uso personale. “Modesti quantitativi di stupefacente” li ha definiti il gip Flavio Cusani, dinanzi al quale l'indagato è comparso questa mattina, che, in assenza di indizi sulle finalità di spaccio, e ritenendo che il fatto possa essere sanzionato solo amministrativamente, non ha disposto alcuna misura per il 42enne.