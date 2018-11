Entra nella scuola media per rubare: pena dimezzata in Appello Cervinara. Pena dimezzata dai giudici del secondo grado per il ventenne del posto.

Dimezzata in Appello la condanna per il 20enne di Cervinara che era stato condannato in primo grado, per direttissima, a due anni e due mesi di reclusione per essersi introdotto nella scuola media del comune caudino per compiere un furto. L'imputato aveva già precedenti specifici ed era stato arrestato in flagranza di reato. L'avvocato, Rolando Iorio, in Appello, ha fatto riconoscere le attenuanti generiche. I giudici, poi, non ritenendo sussistenti alcune aggravanti, prima contestate, hanno ridotto la pena a un anno e quattro mesi.