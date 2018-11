Tentato furto e porto d'arma impropria: assolto La decisione del tribunale di Avellino per un 42enne di Rotondi.

di AnFan

Era accusato di furto aggravato e porto di arma impropria, il tribunale di Avellino ha assolto il 42enne di Rotondi, A.M., difeso dall’avvocato Michele Florimo. L’imputazione era relativa ad un episodio del gennaio 2015: all’interno di un’abitazione di Rotondi. Il 42enne era accusato di essersi introdotto in luoghi di privata dimora per compiere un furto e di essersi impossessato di un coltello al momento del fermo della polizia. Il pm ha chiesto una condanna di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa. Il Tribunale di Avellino, in totale accoglimento delle richieste avanzate dalla difesa, ha emesso una sentenza di assoluzione. Il legale, fra le altre cose, ha dimostrato la poca concordanza degli elementi emersi in fase di indagine.