Ripresi gli assalti alle villette, torna la paura Malviventi di nuovo in azione

Ripresi gli assalti alle villette a Montemiletto in Irpinia. Il fenomeno ha contorni inquietanti e sta indignando la comunità locale finita nuovamente nel mirino di una banda di malviventi che ha messo a soqquadro alcuni appartamenti del paese approfittando della momentanea assenza dei legittimi proprietari. E' allarme in tutto il territorio del medio calore non nuovo ad episodi del genere.

E sui social monta la rabbia di chi si è ritrovato la propria casa sottosopra in seguito al passaggio di persone specializzate in questo genere di incursioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che ieri sera hanno eseguito una serie di controlli nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto".

Redazione Av