Titolare in avvio di stagione garantendo nell'emergenza, risultando decisivo, come nella trasferta di Carrara con un gol e due assist e comunque prezioso nello sviluppo del girone d'andata, poi due infortuni, prima il trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno rimediato in Cesena-Avellino, poi l'infrazione della undicesima costola a destra prima di Bari-Avellino hanno condizionato il finale del 2025 di Valerio Crespi, pronto a una nuova avventura in carriera. L'attaccante capitolino, arrivato in estate a titolo definitivo dalla Lazio, si trasferirà all'Union Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Quella per Crespi potrebbe non essere l'unica operazione tra l'Avellino e il club lombardo. C'è sempre Facundo Lescano in uscita dal reparto offensivo biancoverde con l'Union Brescia in pressing da giorni sull'argentino. L'accelerazione è attesa per l'apertura dell'ultima settimana della sessione invernale di calciomercato con un effetto domino tra le categorie.
Avellino: Crespi in prestito oneroso all'Union Brescia
Continuo lungo la prima parte del girone d'andata, superato nelle gerarchie verso il finale del 2025
