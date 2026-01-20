Avellino: Crespi in prestito oneroso all'Union Brescia Continuo lungo la prima parte del girone d'andata, superato nelle gerarchie verso il finale del 2025

Titolare in avvio di stagione garantendo nell'emergenza, risultando decisivo, come nella trasferta di Carrara con un gol e due assist e comunque prezioso nello sviluppo del girone d'andata, poi due infortuni, prima il trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno rimediato in Cesena-Avellino, poi l'infrazione della undicesima costola a destra prima di Bari-Avellino hanno condizionato il finale del 2025 di Valerio Crespi, pronto a una nuova avventura in carriera. L'attaccante capitolino, arrivato in estate a titolo definitivo dalla Lazio, si trasferirà all'Union Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Quella per Crespi potrebbe non essere l'unica operazione tra l'Avellino e il club lombardo. C'è sempre Facundo Lescano in uscita dal reparto offensivo biancoverde con l'Union Brescia in pressing da giorni sull'argentino. L'accelerazione è attesa per l'apertura dell'ultima settimana della sessione invernale di calciomercato con un effetto domino tra le categorie.