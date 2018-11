Deposito in fiamme ad Avellino I vigili del fuoco hanno spento un rogo in contrada Pignatella.

Deposito di legno in fiamme, nella notte, in contrada Pignatella ad Avellino. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato il rogo che conteneva circa 100 quintali di legno. Purtroppo nell'incendio sono morti due cani. Necessario l'utilizzo di mezzi di movimento terra per spegnere l'incendio.