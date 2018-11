Furto da 12mila euro: arrestata dalla Polstrada sull'A16 Denunciate alla stazione di benzina anche tre persone con precedenti per furto.

di AnFan

Lotta ai furti: tre denunce e un arresto. E' questo l'esito dei controlli della Polizia stradale di Avellino, guidata da Renato Alfano, nella pompa di benzina “Irpinia Nord”, nel territorio capoluogo irpino lungo la 16. Gli agenti della sottosezione autostradale Avellino Ovest hanno fermato quattro persone (un uomo e tre donne) di etnia Sinti. Dall'identificazione è emerso che tre di loro avevano precedenti per furti in abitazione, e una delle donne era stata colpita da un provvedimento di rintraccio per la notifica ed esecuzione di ordinanza di arresti domiciliari. Misura cautelare nata in una indagine su un furto da 12mila euro in una villa in provincia di Potenza. La donna è stata accompagnata a Roma, dove risiede, per essere sottoposta ai domiciliari.