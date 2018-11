Irpinia, sequestrate centinaia di luci e giocattoli cinesi Una serie di sequestri dei carabinieri. Due denunce a carico di imprenditori asiatici.

I carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno sequestrato migliaia di prodotti. Nel mirino oggetti senza marchio “C E” o con il “bollo” contraffatto. I militari hanno elevato sanzioni in negozi di Altavilla Irpina, Baiano, Lioni, Mirabella Eclano e Pietradefusi. Numerosi gli articoli di produzione cinese sequestrati: principalmente confezioni di luci natalizie, giocattoli per bambini, materiale ed accessori elettrici nonché capi di abbigliamento. Per le irregolarità riscontrate è scattata la denuncia a carico di due negozi gestiti da imprenditori asiatici. I carabinieri hanno elevato multe per circa 15mila euro.