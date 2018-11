Nubifragio Avellino, saltano tombini: strade allagate|VIDEO Numerosi i danni già creati dalla forte pioggia e dal maltempo.

di Andrea Fantucchio

Un nubifragio si è abbattuto sull'Irpinia. Sono decine le chiamate già arrivate ai vigili del fuoco della stazione di via Zigarelli, ad Avellino, e nei distaccamenti della provincia. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

Numerose segnalazioni: strade allagate, rami caduti a causa del mal tempo, incidenti stradali causati dall'asfalto reso viscido. Finora è fermo a tre il bilancio dei feriti: un diciottenne di Lauro, un anziano rimasto coinvolto in un sinistro a Mirabella Eclano e una 58enne finita in ospedale dopo un incidente a Villamaina. In tutti e tre i casi l'asfalto bagnato avrebbe rivestito un ruolo determinante.

Ad Avellino sono numerose le richieste d'aiuto raccolte dai vigili del fuoco. La centrale operativa è intasata di chiamate di soccorso. In via Circumvallazione e la zona di Via Piave, con alcune arterie, l'acqua ha allagato le strade. Sono saltati alcuni tombini e l'acqua si è riversata sull'asfalto. I cittadini hanno segnalato a Ottopagine.it come il ponte della Ferriera si sia allagato, stessa situazione anche a Sant'Antonio Abate dove sono diversi i tombini "esplosi" a causa della forte pioggia.

Situazione delicata anche nelle zone periferiche. Segnalazioni di strade allagate sono arrivate anche da Rione Parco e Contrada Quattrograna. E' allerta arancione su gran parte della Campania. Durerà fino alle 17 di domani.

In aggiornamento