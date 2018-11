Avellino, ladri in casa: mia moglie e mia figlia erano dentro Un residente racconta: «Mi hanno svaligiato casa. Ora basta: abbiamo paura, fate qualcosa!».

di Andrea Fantucchio

Furto in abitazione ad Avellino. I ladri hanno agito con i proprietari all'interno. Solo il caso ha impedito che si incontrassero. Ma la tensione è alle stelle.

La denuncia

«I ladri sono entrati in casa con mia moglie e mia figlia all'interno. Non ce la facciamo più. Se non ci aiutano, ci difenderemo da soli». E' esasperato un residente di Contrada Bagnoli, mentre racconta a Ottopagine.it quello che è capitato poco più di due ore fa.

«Stavo tornando a casa in auto. Sotto questa pioggia torrenziale. Erano da poco passate le 6.30. Il telefono ha squillato: era mia moglie. Ci avevano derubato. Arrivato sotto casa, ho suonato forte il clacson. Ho pensato: se i ladri sono nei dintorni, forse andranno via».

La dinamica del furto

I malviventi sono entrati attraverso una finestra dal piano notte. Hanno forzato la maniglia con un trapano. E portato via alcuni oggetti d'oro e bigiotteria. Poi hanno fatto un rumore.

«Mia moglie è andata al primo piano. I ladri sono scappati. Probabilmente sempre attraverso la finestra. Non è la prima volta che rubano in questa casa. Non sono l'unico ad essere stato preso di mira».

Oltre al rammarico per gli oggetti rubati, c'è amarezza per l'intimità domestica violata. La sensazione di essere impotenti, la propria sicurezza messa a repentaglio.

«C'erano due donne sole. Così non si può andare avanti. Ho chiamato i carabinieri: spero incastrino il colpevole».

I furti non si sono mai fermati

I furti, purtroppo, non si sono mai fermati. I ladri scelgono una zona isolata e realizzano una serie di colpi. Poi passano alle case successive. Di solito studiano bene le abitudini dei residenti e prendono di mira case sprovviste di allarmi. Stavolta hanno colpito quando il sistema di sorveglianza era disattivato. Probabilmente i criminali studiavano l'abitazione da giorni.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di furti nella zona di Contrada Archi e a Rione Parco. Non solo Avellino, comunque. In provincia i topi d'appartamento hanno colpito più volte a Prata e Montemiletto. Proprio nel paese del castello della Leonessa sono stati esplosi anche alcuni colpi d'arma da fuoco. I ladri - dopo essere stati scoperti - hanno sparato. Per fortuna senza colpire nessuno. Ma la preoccupazione dei residenti è inevitabilmente elevata.