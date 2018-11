Incidente in galleria: feriti incastrati tra le lamiere FOTO Sulla Fondovalle Sele

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle 19'30 di oggi 20 novembre, è intervenuta sulla Fondo Valle Sele, SS7bis, nel territorio del comune di Caposele, sotto la galleria Pietra Di Boiara, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Quattro le persone a bordo dei veicoli, tre donne e un ragazzo il quale rimaneva incastrato nell'abitacolo, e dopo averlo liberato lo si consegnava ai sanitari del 118, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi, insieme alle altre tre donne ferite, per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.