Ariano, violento schianto a Cardito lungo la statale 90 Auto sbanda e abbatte un lampione

Stava rientrando in centro, dopo aver accompagnato la sua fidanzata in una contrada della città, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento ha sbandato finendo dalla corsia opposta contro un palo della pubblica illuminazione. Uno schianto violento, tanto da piegare un palo ed abbattere un lampione.

E' successo lungo la statale 90 delle Puglie, a Cardito nei pressi della Farmacia del Tricolle. Alla guida di una lancia y un giovane arianese.

E' apparso cosciente e comprensibilmente spaventato, quando ha ricevuto i primi soccorsi da automobilisti di passaggio ed amici, in attesa di essere poi trasportato in ospedale dove è stato subito sottoposto ad una serie di accertamenti.

Sul posto due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso e per accertare la dinamica. Stanchezza alla guida o un improvviso colpo di sonno forse tra le cause dell'incidente che poteva avere conseguenze ancora più gravi.

Il traffico seppure limitato considerata la tarda ora, ha subito leggeri rallentamenti, in attesa delle operazioni da parte dei carabinieri e l'arrivo del carro attrezzi di Marco Vitillo. I familiari del giovane, titolari di una nota attività commerciale in centro si sono subito recati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Danni ingenti alla vettura, pezzi di carrozzeria e del lamione volato sull'asfalto, sono arrivati quasi all'altezza della rotatoria.

Un secondo incidente per fortuna senza conseguenze serie si è verificato invece sul versante opposto della statale 90 delle Puglie che da Ariano porta a Foggia. Una fiat panda con a bordo due donne, a causa dell'asfalto umido è finita fuori strada fino ad impattare contro un muretto. Nessun danno serio o feriti ma solo tanta paura. Le forze dell'ordine anche alla luce dell'allerta maltempo diramato dalla Protezione Civile, raccomandano la massima prudenza in queste ore, lungo le strade.

Gianni Vigoroso