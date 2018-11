Un boato e l'auto che brucia tra le fiamme/ECCO IL VIDEO Paura nella notte nel popoloso Rione Martiri ad Ariano Irpino

Auto in fiamme nella notte nel popoloso Rione Martiri ad Ariano Irpino. E' accaduto in via Villa Caracciolo. La fiat panda di proprietà di un giovane del luogo, per cause in corso di accertamento è andata completamente distrutta. Un boato ha scosso qualche residente. Nella zona ci sono abitazioni e qualche attività commerciale. Non molto distante da qui, vi è l'Arena Mennea e il Centro Sociale.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco giunta da Grottaminarda e una volante del locale commissariato di polizia. Per gli inquirenti si tratterebbe di un incendio di natura accidentale. Nessun allarme. Il proprietario della vettura ha dichiarato infatti, di non aver subito minacce di alcun tipo. Non è stato rinvenuto liquido infiammabile o altri indizi importanti, tali da far pensare ad un incendio doloso..

I caschi rossi hanno evitato ulteriori conseguenze mettendo in sicurezza la zona. Quando sono arrivati sul posto la vettura era stata già completamente divorata dalle fiamme nonostante la pioggia battente in corso. E' stato un'automobilista di passaggio ad allertare le forze dell'ordine.

Nella zona nessuno avrebbe visto o sentito nulla. Anche se c'è chi pare abbia udito un frastuono di voci e auto poco prima dell'accaduto.

In un primo momento c'è chi ha pensato all'ennesimo assalto notturno ad opera della mala pugliese, considerato l'allarme furti e rapine che è tornato come ogni anno prepotentemente altissimo in Campania, soprattutto in questo periodo appetibile, a poche settimane dal Natale. Ma nulla di tutto ciò.

Analogo episodio, rimasto anche qui un mistero solo poche settimane fa sul versante opposto, nel rione Cardito in via Cappelluzzo. Anche in questo caso, auto distrutta dalle fiamme e mistero sull'accaduto. Entrambi gli episodi sono al vaglio della Polizia.

Gianni Vigoroso