Violento scontro ad Ariano, bilancio due feriti/FOTO E VIDEO Ad avere la peggio un abitante di Rione Martiri

Ancora un incidente nel popoloso Rione Martiri, tra il bivio di Accoli e Cannelle, lungo la strada che porta alle palazzine del nuovo contratto di quartiere. E' successo ad orario di pranzo. Due le auto coinvolte una fiat panda e una punto e altrettanti i feriti.

Ad avere la peggio, un abitante del luogo, sposato e padre di tre figli. Era sanguinante alla testa a seguito di una profonda ferita ma fortunatamente cosciente, quando sono giunti sul posto con immediatezza i soccorritori. Meno serie invece sono apparse le condizioni di un giovane operaio, sotto shock dopo l'accaduto alla guida di una fiat punto.

Sul luogo dell'incidente due ambulanza la prima dalla centrale del 118 di via Maddalena e la seconda poco dopo da Montecalvo Irpino. Sul posto la Polizia per ricostruire l'accaduto. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del pronto soccorso arianese per essere sottoposti ai relativi accertamenti.

Gianni Vigoroso