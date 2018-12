Tamponamento a catena lungo la Variante, bilancio 5 feriti Ennesimo incidente nelle ultime ore ad Ariano

E' di tre auto coinvolte e 5 feriti il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto lungo la Variante ad Ariano Irpino, nei pressi di una struttura commerciale.

Una delle tre vetture si è fermata improvvisamente perchè impossibilitata in quel momento a svoltare, le altre due al seguito hanno impattato una contro l'altra finendo inevitabilmente contro la prima. Sul posto 118 e Polizia Municipale.

Tutti e cinque i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San'Ottone Frangipane. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Si tratta dell'ennesimo tamponamento a catena che si registra lungo la Variante, dove restano tre i punti critici, Fontananuova, Loreto e Maddalena dove permane il pasticcio legato alla striscia continua.

In pratica stando alle regole del codice della strada, non si potrebbe assolutamente svoltare a sinistra. Le auto in quest'ultimo caso, viaggiavano in direzione Napoli.

Gianni Vigoroso