In carcere con droga e micro cellulari: fermati Stupefacente e telefoni scovati dai cani antidroga del Nucleo cinofili di Benevento

Numerose dosi di marijuana e due micro telefoni cellulari sono stati individuati dalla Polizia Penitenziaria del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino grazie al fiuto dei cani antidroga Igor e Umea del Distaccamento Cinofili di Benevento. I due cani poliziotto hanno rilevato la presenza della sostanza stupefacente durante i controlli ai parenti prima dei colloqui con i detenuti. "Nonostante l'escalation dei tentativi di violazioni dei sistemi di sicurezza e controllo - ha commentato il segretario regionale dell'Uspp Ciro Auricchio - le elevate capacita' professionali dei funzionari di Polizia penitenziaria, come il comandante della Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino Mariarosaria Iannaccone, dei loro Reparti e del Nucleo Regionale Cinofili Antidroga Campania, impediscono qualsiasi introduzione fraudolenta di oggetti non consentiti all'interno del perimetro militare di competenza".