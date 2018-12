Ariano, violento scontro tra due auto. Bilancio, due feriti Paura in via Nazionele

Per cause in corso di accertamento, un'audi A5 è sbandata in una curva, e dopo essere uscita fuori strada ha centrato in pieno una fiat panda. E' successo in via Nazionale ad Ariano Irpino all'altezza del fosso Madonna dell'Arco. Una tratto di strada famigerato, già teatro di numerosi incidenti spesso causati dall'asfalto viscido.

Due i feriti si tratta di un uomo e una donna, quest'ultima alla guida della panda è viva per miracolo. La vettura a seguito del violento impatto si è ribaltata. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Grottaminarda e la Polizia Municipale con gli agenti Fausto Matullo e Giovanni Spinelli.

I due feriti sono stati prontamente trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico e successivamente riaperta ad un solo senso di marcia, per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi. In ausilio ai vigili urbani, polizia e carabinieri.

Un tamponamento tra due auto invece si è verificato a Cardito, lungo la statale 90 delle puglie nei pressi della scuola Mancini, per fortuna senza feriti.

Gianni Vigoroso