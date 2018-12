Voleva furgone netturbino: irpino arrestato a Bologna Un 28enne di Avellino arrestato dai carabinieri per l'aggressione a un marocchino

Chissà perché lo voleva per forza. Ha preso a pugni un netturbino per portargli via il furgoncino, sul quale è salito e si è dileguato. La strana è rapina avvenuta verso le 3 della scorsa notte in Piazza Maggiore, nel centro di Bologna.

A portarla a termine un 28enne di Avellino, che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri.

A subire l'aggressione e' stato un operaio marocchino di 52 anni, addetto di una ditta che ha in subappalto da Hera alcuni dei servizi di pulizia della citta'. Stava facendo il proprio lavoro quando un giovane lo ha raggiunto alle spalle buttandolo a terra, poi lo ha colpito con alcuni pugni in faccia. Dopo avergli sfilato dalle tasche le chiavi del furgoncino, ci e' salito ed e' partito a forte velocita'. L'operaio ha chiesto aiuto a un collega che era poco lontano e che si e' messo all'inseguimento del mezzo rubato lungo via Rizzoli.

La scena e' stata notata da una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri, che si sono a loro volta messi all'inseguimento. Il ladro a qual punto ha abbandonato il furgone e ha proseguito la fuga a piedi, ma e' stato raggiunto e bloccato dai militari.

Il 28enne ha precedenti. Risponderà di rapina impropria.