Rifiuta l'alcol test: denunciato 40enne I controlli in Alta Irpinia

A Lioni Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un automobilista per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

I militari hanno notato l’andatura anomala, e nel contempo pericolosa, di un'auto in transito ed hanno intimato l’alt al conducente. Alla guida un 40enne di Cairano che ha detto no, come detto, al test alcolemico.

L'uomo è stato anche segnalato per la sospensione della patente.