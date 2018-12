Le Volanti di Iannuzzi bloccano due georgiani Sono i risultati del sistema di telerilevamento di targhe sospette attivato dalla polizia

Redazione Avellino

La squadra Volanti della polizia di Avellino ha bloccato, poco dopo l'uscita autostradale del casello di Avellino ovest, un furgone con a bordo due georgiani. La targa del veicolo con il quale stavano per entrare in città è stata rilevata dal sistema informativo della polizia ed individuata come "sospetta".

Di qui l'intervento delle pattuglie agli ordini del vice questore Elio Iannuzzi, che hanno bloccato il veicolo e condotto in questura gli occupanti per ulteriori accertamenti.

All'interno del furgone sarebbero stati rilevati attrezzi per effettuare furti.

L'operazione è ancora in corso.