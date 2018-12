Maltempo: madre e figli bloccati in auto. Salvati da 2 agenti Panico in via Acciani tra i due rioni Quattrograne. La donna: grazie ai poliziotti eroi

Maltempo Avellino, poche ore di pioggia battente hanno scatenato il panico nella periferia sud del capoluogo.

Una madre e i suoi due bimbi, di 6 e 8 anni, sono rimasti intrappolati in auto, dopo essere finiti in un'avvallamento che si è rapidamente riempito di acqua e detriti. E’ successo in Via Acciani, la strada che attraverso il cavalcavia congiunge la zona di Quattrograne Est ed Ovest.

La donna, alla guida della sua autovettura, ha tentato di superare la pozza di acqua che ostruiva il passaggio, mentre accompagnava i figli a scuola.

Una scelta che si è rivelata drammatica. L’auto si è bloccata e l’acqua è arrivata ai finestrini.

Momenti di tensione estrema per la signora che è stata salvata da due agenti di polizia, della squadra volante diretta dal vice questore Elio Iannuzzi.

La pattuglia che si trovava in zona è intervenuta immediatamente liberando la madre coi suoi due bimbi.

Gli agenti si sono letteralmente tuffati in acqua per salvare i tre. La donna, visibilmente provata, ha ringraziato calorosamente gli uomini della Volante: Gianpietro e Corrado i nomi dei due agenti eroi.

Dalle prime ore del mattino Via Acciani e la zona di contrada Quattrograne sono isolate.

Disagi anche a Pianodardine, nel territorio di competenza del comune di Atripalda, dove ancora una volta è tornata ad allagarsi la zona Ponte delle Filande.

Aziende in tilt e disagi per una zona che puntualmente torna ad essere martoriata dal maltempo.

Stesse scene in via Tedesco. Gli inquilini degli alloggi popolari hanno pubblicato molti video ,mostrando lo stato della strada che, in pochi minuti, si è trasformata in un fiume.