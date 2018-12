"Ho visto le fiamme e in pochi minuti il mezzo divorato"/VIDEO Un corriere si salva in extremis ad Ariano

Autocarro in fiamme lungo la Variante Manna Tre Torri, poco prima della galleria ad Ariano Irpino. E' successo tutto in pochi minuti. Alla guida del mezzo un corriere 60enne di Montemiletto che trasportava vino per conto di un'azienda salernitana.

L'uomo si è salvato in extremis dopo aver visto fuoriuscire improvvisamente le fiamme dal vano motore. Ma è rimasto alla fine impotente.

Ecco il suo racconto: "Mai successo un episodio simile. Ero al termine della mia giornata, un'ultimo ritiro da effettuare prima di rientrare in sede. Ho visto le fiamme dal motore, il tempo di allontanarmi dalla cabina e in poco tempo il mezzo è stato completamente divorato. Qualche automobilista si è fermato, ma era letteralmente impossibile fermare quelle fiamme ormai altissime. Nessuno aveva un estintore. Poteva andare peggio e ringrazio Dio se sono salvo."

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino e una pattuglia della Polizia Municipale nei pressi della rotatoria per deviare il traffico in direzione Grottaminarda, lungo la statale 90 delle Puglie.

Quando sono giunti i Vigili del Fuoco da Grottaminarda l'autocarro era ormai già stato già ormai distrutto dalle fiamme. A determinare l'incendio probabilmente un improvviso corto circuito o un'avaria al motore.