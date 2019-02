Fuga di gas. Strada chiusa, paura a Grottaminarda Interventi di somma urgenza in corso

Qualche ora fa, a Grottaminarda, via Fontanelle è stata chiusa al traffico a causa di una perdita di gas. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, Vigili del Fuoco e tecnici specializzati che con un escavatore stanno lavorando per individuare il punto esatto della perdita. Sono molti i cittadini che stanno assistendo alle operazioni. C'è molta tensione in zona. In molti avevano segnalato il forte odore, persistente nell'aria, di gas.