Fermati in auto con un panetto di hashish: 2 fratelli nei guai Arrestati dai carabinieri ad Altavilla Irpina

I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato due fratelli di Altavilla Irpina, già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno proceduto al controllo dell’auto con a bordo quei due giovani, rinvenendo un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Dichiarati in arresto, i due indagati sono stati sottoposti ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, in attesa di comparire dinanzi al Tribunale per essere giudicati con la formula del rito direttissimo. La droga è stata sottoposta a sequestro.